"Говно": Волочкова потребовала очной ставки с экс-водителем, обвинившим ее в домогательствах

Волочкова пребывает в бешенстве после того, как экс-водитель обвинил ее в сексуальных домогательствах. Она потребовала очной ставки и заявила, что хочет побеседовать лично с этим "говном".

Как известно, сейчас скандальная балерина Анастасия Волочкова бегает по судам и пытается доказать, что бывший водитель Александр Скиртач является аферистом и обокрал ее на несколько миллионов. Она уже добилась того, чтобы мужчину заключили под стражу, однако позже его перевели под домашний арест, так что он смог пообщаться с журналистами.

Он рассказал, что Волочкова неоднократно предлагала заняться ему сексом и всячески домогалась, даже на работу принимала голой. Это привело в бешенство балерину, она назвала Скиртача "говном" и заявила, что суд обязан устроить им очную ставку, чтобы тот лично ей в глаза рассказал о домогательствах. По словам Волочковой, это "чмо" никому не нужен, ее больше привлекают мужчины, которые способны делать дорогие подарки, вроде Maybach.

Волочкова также оскорбила жену Скиртача, назвав ее "непонятной женщиной" и отметила, что супружеской паре еще предстоит ответить в суде за клевету.