СМИ: Онкобольной Караченцов экстренно доставлен в больницу после химиотерапии в Израиле

Онкобольной Николай Караченцов только вернулся из Израиля и снова попал на больничную койку. На этот раз его доставили в одну из клиник Москвы.

Как стало известно СМИ, народный артист России Николай Караченцов в экстренном порядке был доставлен в одну из клиник Москвы. По некоторым данным, после прохождения курса химиотерапии в Израиле актер подхватил вирус, однако какой именно медики пока не называют.

Стоит отметить, что врачи разрабатывают лечение для 73-летнего Караченцова и оказывают всю необходимую помощь. В настоящий момент неизвестно, сколько времени народный артист пробудет в больнице и как он себя чувствует.

Сразу же после того, как в СМИ появились сведения о госпитализации актера, его сын Андрей опроверг эту информацию. По его словам, если бы что-то на самом деле произошло, то родители поспешили бы известить его об этом. По его словам, Караченцов еще 22 мая вернулся из больницы в Красногорске и находится на даче.

Напомним, что Николай Караченцов в настоящий момент борется с онкологическим заболеванием и проходит курсы химиотерапии в Израиле. О том, как он себя чувствует, прессе постоянно сообщает его супруга, она же и рассказывает о том, какие методы лечения используют медики для того, чтобы избавить народного артиста от страданий.