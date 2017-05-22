Billboard Music Awards: Кристину Агилеру высмеяли фанаты за нелепый полосатый костюм

Пользователи Сети высмеяли известную певицу Кристину Агилеру, которая в очередной раз не угадала с нарядом и на церемонии Billboard Music Awards явилась в странном полосатом костюме.

В Лас-Вегасе состоялась ежегодная престижная премия Billboard Music Awards, где на ковровой дорожке появились все самые популярные знаменитости, которые продемонстрировали свои креативные образы. Худший наряд был признан у Кристины Агилеры, которая явилась на церемонию в нелепом полосатом костюме. Поклонники в комментариях в соцсетях писали о том, что Агилере стоит задуматься над фасонами своих платьев, которые явно подчеркивают лишний вес певицы.

Кроме того, фанаты заметили изменения на лице артистки и посчитали, что пластическая хирургия и уколы ботокса сыграли с Кристиной Агилерой злую шутку и только испортили ей звездную внешность.