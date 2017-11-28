Ким Кардашьян полностью обнажилась для рекламы в Instagram

Американская знаменитость опубликовала в социальной сети снимок, где престала перед зрителями абсолютно голой. Таким образом Ким Кардашьян решила сделать рекламу духов от собственного бренда KKW.

Модель из США запечатлена без какой-либо одежды. Собственно, в кадр попали лишь самые пикантные и округлые части её тела: от бедер до плеч. В верху снимок захватывает нижнюю губу. Интимные места Ким Кардашьян загородила от взоров своими руками. Плечи прикрывают соски, а ладони - гениталии. Всё остальное выставлено на радость многочисленным поклонникам. В описании Ким Кардашьян рассказала подробности распространения своей продукции и скидок на неё.

В комментариях многие удивились смелости модели и поразились её поступком. Некоторые посчитали столь откровенную фотографию перебором. Другие же отметили, что благодаря "голой" рекламе Ким Кардашьян, вероятно, привлекла к себе внимание всего сообщества Instagram.