Анну Седокову подозревают в беременности

Известная певица Анна Седокова заинтриговала своих поклонников. В микроблоге Instagram она опубликовала неоднозначный пост.

В тексте под своим новым селфи девушка пишет, что ее фанаты всегда хорошо чувствуют все изменения в ее жизни. Она отметила, что сейчас у нее новый период. По ее словам, с ней происходит "что-то необыкновенное". В комментариях тут же стали появляться предположения. Многие подписчики сразу остановились на мысли, что их любимица снова ожидает ребенка. По мнению фанатов, Седокова сейчас находится еще на небольшом сроке беременности.

Напомним, что сейчас Анна находится в Америке. Дело в том, что ее бывший супруг Максим Чернявский хочет отсудить право на воспитание их совместной дочери Моники. Анна Седокова занята заработками для того, чтобы оплатить работу адвокатов для судебного разбирательства. По мнению юристов, шансы Седоковой выиграть дело равны только 30%. Проблемой специалисты считают то, что во время длительного нахождения Моники с отцом в США Анна не подавала никаких жалоб. Сейчас Седоковой разрешается встречаться с дочерью только под надзором.