Елена Малышева назвала себя мятежной и сексуальной

В студию "Жить здорово!" пожаловала дочь известного поэта Екатерина Рождественская, которая является фото-художником. Зрителям продемонстрировали фотопортрет ведущей Елены Малышевой, на котором она запечатлена без очков.

Екатерина Рождественская создавала портретные фото для многих звезд российского шоу-бизнеса. Выяснилось, что повезло и Елене Малышевой. Ведущая программы очень гордится этой фотографией. В кадре Малышева позировала с женственной укладкой, в ярком цветастом платье и без очков. Сама врач отметила, что не понимает, почему она носит очки, а себя на фотопортрете назвала мятежной и сексуальной. Фото-художник подчеркнула, что важную роль в создании таких произведений играет хорошее зрение.

Оказывается, что в определенное время Екатерина снимала только в специальных очках. В программе обсудили, какой уход нужен глазам человека.

Напомним, что Елена Малышева известный врач-терапевт. Уже двадцать лет она дает свои советы с экранов телевизоров. Также Малышева была награждена медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением". Елена Малышева еще и счастливая мать и бабушка: у нее с мужем двое сыновей и трехлетний внук.