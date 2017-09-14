Волочкова в ультракоротком платье танцевала на детском утреннике

Волочкова уже в который раз выводит из себя пользователей социальных сетей. Вот и на этот раз в интернете бурно обсуждают новый ролик, появившийся на странице балерины.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз обратила на себя внимание общественности. Она побывала на детском утреннике в Краснодаре, где вместе с детьми спела песенку о дружбе и привела фанатов в бешенство. Дело в том, что на детском празднике Волочкова появилась в ультракоротком полупрозрачном серебристом платье, на котором, к тому же, имеется огромное декольте.

"Тряся" своими прелестями, балерина танцевала на детском утреннике и пела песенку о дружбе, однако фанатов это не обрадовало. Они написали, что Волочкова, видимо, перепутала детский утренник со стриптиз-баром, потому и явилась в таком вызывающем платье. Многие отметили, что в свои 42 года балерина должна одеваться гораздо скромнее и не привлекать к себе лишнего внимания, к тому же, в таком возрасте она должна понимать, в каком месте уместен такой наряд.

В то же время фанаты прошлись и по вокальным данным Волочковой. Они отметили, что балерина кроме своего знаменитого шпагата не может ничего показать, а поет она и вовсе отвратительно. Сама Волочкова не стала реагировать на негативные комментарии и запретила пользователям оставлять свое мнение под ее постом, закрыв возможность комментирования.