Сергей Шнуров открывает художественную выставку в Самаре

Эпатажный основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил об открытии собственной выставки в Самаре под названием «Ретроспектива Брендреализма».

Известно, что главной идеей экспозиции являются полотна, написанные в стиле, придуманным непосредственно певцом, то есть на картине присутствует изображение не реальных объектов, а та реальность, в которой они находятся. До Самары картины увидели Москва, Санкт-Петербург, Минск и Ростов.

Шнуров отметил, что нынешнее поколение и современное общество слишком заострило своё внимание на брендовой одежде, популярной модели поведения, виртуальном течении. Данная концепция помогает побороть рассеянное сознание и избавляет от расфокусированного мышления.

Группа «Ленинград» существует в российском шоу-бизнесе с 1997 года. Однако, в 2008 году поклонников ошарашила новость о распаде коллектива. Тем не менее, спустя два года после двух московских концертов группа вновь возродилась и выпускает песни по сей день.