Уилл Смит анонсировал песню для Чемпионата мира по футболу

Известный голливудский актёр и музыкант Уилл Смит совместно с американским музыкантом Ники Джемом запишут официальную песню Чемпионата мира по футболу.

Сообщается, что на данный момент композиция находится на последних этапах подготовки перед официальным релизом. Детали исполнители не раскрывают, но гарантируют, что песня станет невероятным открытием и станет хитом лета. Для того, чтобы сделать музыкальную новинку идеальной, исполнители специально встретились в столице Венгрии Будапеште и обсудили все детали.

Известно, что на прошлой неделе уже были начаты первые сьёмки видеоклипа на композицию. Также известно, что всемирно известная корпорация Coca-Cola также презентовала песню «Colors», посвящённую Чемпионату мира по футболу.

Напомним, ежегодный мундиаль, проходящий в этом году в Российской Федерации, затронет одиннадцать городов, в одном из них, а именно в Сочи, специально ограничат теле- и радиовещание для полноценной работы телевышки. На ней будут установлены светодиодные гирлянды, которые смогут транслировать множество картин и даже футбольные матчи с одобрения властей.