В сети умиляются успехам Лизы и Гарри Галкиных у логопеда

22 мая в своем профиле Instagram Максим Галкин опубликовал несколько видео, с помощью которых показал, как его дети занимаются у логопеда. Некоторые его подписчики отметили, что сейчас произношение тяжелых звуков лучше у Лизы, однако и выразили уверенность, что скоро все получится и у Гарри.

В сети умиляются успехам детей известного телеведущего и юмориста Максима Галкина, а также его звездной супруги Аллы Пугачевой у логопеда. Накануне он разместил в своем аккаунте одной из социальных сетей несколько видеозаписей. Первая из них была с участием Гарри, а вторая - Лизы.

Мальчику логопед диктует слова, а он их повторяет, пока она помогает ему выговорить звук с помощью ватной палочки. Девочка же читает слова с табличек и очень четко выговаривает их, особо акцентируя на звуках "р-р" и "ш-ш". В комментариях к обоим постам появилось много приятных комментариев в адрес детей.

Накануне же в СМИ обсуждали то, насколько артистична Лиза Галкина. Причиной тому послужило очередное видео с ней на странице юмориста-родителя. Он показал, насколько развита у его дочери жестикуляция и мимика.