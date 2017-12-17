Солнцев посоветовал Бузовой не позориться и отказаться от участия в "Евровидении"

Очередной выпуск "Добрый Руся" с экс-участником "Дома-2" Рустамом Солнцевым появился на его странице в соцсети. На этот раз он решил пройтись по творчеству Ольги Бузовой и оценил ее вокальные данные.

Как известно, телеведущая и певица Ольга Бузова сделала заявление о том, что после провального выступления Юлии Самойловой на "Евровидении-2018", готова поехать в Израиль и представить Россию на песенном конкурсе. Телеведущая уверена, что сможет достойно представить страну, а также то, что ее номер уже практически готов.

Такое заявление шоумен Рустам Солнцев не смог оставить в стороне и прокомментировал намерения Бузовой в своей рубрике "Добрый Руся". Он поинтересовался, кто подбрасывает телеведущей такие идеи, она сама или ее "бездарный" пиарщик. По словам Солнцева, ее пиар-менеджер должен был объяснить, что на "Евровидении" поют своим голосом, без фонограммы и хайпа. Если он до сих пор этого не сделал, то он просто хочет подставить Бузову.

Шоумен отметил, что телеведущая не поет, она просто Ольга Бузова, которую все очень любят. Солнцев посоветовал Бузовой не позориться и сначала улучшить свои вокальные данные, а уже потом ехать на песенный конкурс.