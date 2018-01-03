Мать Ольги Рапунцель приедет на "Дом-2"

Татьяна Владимировна вновь поучаствует в проекте, как и несколько лет назад, однако в этот раз станет поддержкой другой дочери, Алёне Савкиной. Вместе с матерью Ильи Яббарова они должны помочь паре наладить отношения.

Родители участников скандальной телестройки "Дом-2" Ильи Яббарова и Алёны Савкиной наотрез не хотят, чтобы их дети покидали проект. Тем не менее, это может случиться, если они все же не смогут сохранить свои отношения. Как известно, проект финансирует пары, которые решаются на то, чтобы завести совместных детей, а также сыграть свадьбу. Такая перспектива была и перед этими участниками реалити-шоу, однако в последнее время в их отношениях становится лишь все больше и больше проблем.

Мать Алёны Савкиной, которая также является родительницей Ольги Рапунцель, решила взять все в свои руки и приехать на "Дом-2". Ее затею поддержала мать Яббарова, которая также появится в эфире. Опытные женщины постараются разобраться в причинах разногласий между своими детьми и тем самым не допустить их разрыва.