«Я буду любить тебя вечно»: вдова Дмитрия Хворостовского до сих пор не может смириться со смертью мужа

Флоранс Илли продолжает терзать себя воспоминаниями о своем усопшем супруге Дмитрии Хворостовском. Безутешная вдова регулярно пишет о своих чувствах в социальных сетях и признается, что до сих пор ей трудно думать о случившемся.

Смерть Дмитрия Хворостовского шокировала многих ценителей оперной музыки по всему миру. Его гибель особо ранила его супругу Флоранс Илли, которая до сих пор не может оправиться после трагедии. В своих аккаунтах в социальных сетях она часто выкладывает снимки покойного мужа и пишет, как трудно ей дается пережить утрату. Не так давно вдова оперного певца снова опубликовала снимок своего мужа, а в описании она разместила чувственный и трогательный текст.

В нем она признается, что очень скучает по Хворостовскому. Флоранс Илли пишет, что каждый день скучает по Хворостовскому. «Я буду любить тебя вечно», обращается вдова к своему усопшему супругу.

Пользователи пишут слова поддержки безутешной Илли, ей желают сил и терпения, чтобы та смогла пережить утрату. Некоторые даже отмечают, что такие посты в социальных сетях полезны, ведь с покойником уже никак не свяжешься, а так скорбящий получает возможность думать, что его чувства кто-то заметит. Флоранс Илли поддерживают поклонники Хворостовского, ей пишут много приятных слов и восхищаются ее стойкостью.