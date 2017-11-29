Генетики рассказали, как будет выглядеть первенец Меган Маркл и принца Гарри

Как считают эксперты, ребенок типичного англосакса и квартеронки получит смуглую кожу и рыжие волосы. Помимо этого, генетикам удалось предположить, какой цвет глаз получит первенец новоиспеченной семейной пары принца Гарри и Меган Маркл.

Интерес вокруг принца Гарри и Меган Маркл продолжает нарастать. Помимо того, что в течении длительного времени мир обсуждал грядущую свадьбу, многих интересует, каким же будет первенец новой пары. Генетики решили выстроить свои предположения и хоть немного удовлетворить пыл общественности, которая жаждет узнать, как будет выглядеть ребенок.

Ученые отметили, что в Меган Маркл «намешан» некий «коктейль» из африканской и европейской крови. Главный вопрос, интересующий генетиков, заключается в том, будет ли в генах первенца доминировать наследственность от Меган Маркл.

Принц Гарри имеет характерные черты ирландца, рыжий цвет волос представлен в каждом поколении мужской линии королевства. Поэтому, считают генетики, первенец Меган Маркл и принца Гарри унаследует от своих родителей всего понемногу. Ему достанется смуглая кожа от матери, а от отца он получит огненную шевелюру. Цвет глаз малыша, считают эксперты, будет темным. Скорее всего, первенец будет кареглазым.