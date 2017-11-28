Влад Кадони раскрыл подробности об эскортном прошлом участника "Дом-2" Романа Гриценко

В Сети появились подробности о ярком прошлом еще одного из участников скандального телепроекта "Дом-2". Эта новость неприятно удивила телеведущую Ольгу Бузову, так как она напрямую касается молодого человека, который за ней ухаживает.

Так, на съемках проекта телеведущий Влад Кадони заявил о том, что ему поступили новые сведения о Романе Гриценко, который "ухлестывает" за Ольгой Бузовой. Кадони поинтересовался у нее, знает ли Бузова о том, что Гриценко имеет такое же прошлое, как и другая участница, Марго Овсянникова.

Сразу же после этого вопроса Бузова изменилась в лице, а сам Гриценко просто рассмеялся. Он отметил, что эскортом никогда не занимался, однако ему присылали скрины, где сидит парень, весьма похожий на него, однако к самому Гриценко это не имеет отношения. Кадони повторил вопрос и отметил, что молодой человек занимался проституцией еще до пластических операций.

Известие о пластике также удивило Бузову, а вот Гриценко начал нервничать. Он заявил, что является добрым парнем и с самоиронией относится ко многим вещам, однако не любит, когда его в чем-то обвиняют. Он заявил, что если Кадони еще раз задаст этот вопрос, то он покинет студию.

В ответ Кадони заявил, то он вовсе не играется с Гриценко и не боится его "нервов", потому еще раз спросил, на самом ли деле тот занимался эскортом. Молодой человек ушел, а Кадони отметил, что по реакции Гриценко стало ясно, что это является правдой.