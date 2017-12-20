Американская светская львица и модель поделилась с поклонниками, что была шокирована фотографиями, опубликованными СМИ накануне. По ее словам, она и не думала, что так поправилась, поэтому начала усиленно над собой работать, а накануне показала результат.

33-летняя американская модель и бизнесвумен Хлое Кардашьян показала свое тело после родов. Она рассказала, что сейчас предпринимает для восстановления и какие чувства испытывает от нелестных комментариев в свою сторону. По ее словам, уже больше недели она ходит в спортивный зал, чтобы вернуть себе прежнюю фигуру. Между тем, ее упорный труд уже начал давать результаты.

Блондинка записала видео, в ходе, находясь перед зеркалом в тренажерном зале, подняла кофту и показала прорисовывающийся пресс. Также она повернулась боком и рассказала о работе над своими ногами и бедрами. По ее словам, чтобы достичь результата, они использует гантельки и утяжелители. Ее тело до сих пор не привыкло к таким нагрузкам и все болит, однако она не опускает руки.

Хлое Кардашьян расстраивают лишь комментарии к публикациям в социальных сетях, где ее обвиняют в чрезмерной зацикленности на своем теле. По ее словам, она привыкла практически каждый день проводить в зале до беременности и сейчас она хочет продолжать то дело, которым занималась.