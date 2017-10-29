Хейтеры заметили, что 17-летняя дочь Веры Брежневой выглядит старше мамы

Хейтеры буквально растерзали 17-летнюю дочь Веры Брежневой, обвинив ее в том, что в столь юном возрасте она перестала следить за собой. Многие считают, что знаменитая мама Софьи Киперман выглядит гораздо лучше, чем сама девушка.

Не так давно 17-летняя модель Софья Киперман опубликовала новый снимок на своей странице в соцсети, который тут же подвергли критике. Фанаты заявили, что на данном фото девушка выглядит гораздо старше своей звездной мамы Веры Брежневой и упрекнули в том, что она не следит за собой и растолстела.

Многие отметили, что для модели девушка невероятно пухлая, кроме того, прыщи на лице Киперман не добавляют ей красоты. Хейтеры заявили, что модели следует брать пример со своей мамы, певицы Веры Брежневой, ведь не зря ее считают секс-символом среди женщин российского шоу-бизнеса.

Вскоре раскритикованное фанатами фото пропало со странички девушки, вместо него она опубликовала другой снимок, отметив, что "мама его одобрила".