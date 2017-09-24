Меган Маркл и Принца Гарри засняли папарацци, когда те возвращались домой в Кенсингтонский дворец. Они были неформально одеты, у обоих на глазах были темные очки.

Меган Маркл и Принца Гарри заметили по пути домой после свадебного путешествия‍. Соответствующие фотографии были опубликованы на одной из страниц папарацци в социальной сети Instagram. Пару засняли, когда она возвращалась домой на автомобиле. Через прозрачное стекло были видны бюсты членов королевской семьи. По выражениям их лиц было заметно, что они смеялись и о чем-то разговаривали. На голове бывшей актрисы была похожая прическа на ту, что была у нее в день свадьбы. Также на ее ушах были те же серьги.

Пользователи сети предположили, что Меган Маркл и Принц Гарри хорошо отдохнули и теперь были готовы возвращаться к выполнению своих обязанностей. Также стало известно, что на сегодняшний день для членов королевской семьи назначено еще одно мероприятие, на котором они появятся как законные супруги. Это будет праздник в честь 69-летнего принца Чарльза.