СМИ: Милана Кержакова находится клинике

По данным изданий, которые ссылаются на подругу Кержаковой, девушка попала в клинику, где будет находиться до конца мая. Причиной госпитализации стала депрессия Кержаковой, вызванная гибелью ее отца Вадима Тюльпанова и конфликтами с супругом-футболистом.

Не так давно в Instagram-аккаунте Миланы Кержаковой появился снимок, на котором она позирует со своим сыном. В комментариях появилась масса вопросов о том, почему Кержакова перестала показывать фотографии с мужем. Девушка ответила, что не общается с Кержаковым и назвала футболиста «падшим человеком».

После скандальных новостей о возможном разрыве Кержакова пропала. Она больше не публикует записи в социальных сетях, чем сильно встревожила пользователей. Многие не могли понять, что происходит в семье Кержакова и куда пропала девушка. Ситуация прояснила подруга Миланы Кержаковой.

Подруга рассказала, что с Кержаковой она не общалась полтора месяца. Не так давно она решила с ней связаться и узнала, что та лежит в клинике. Что касается развода, то подруга рассказала, что окончательное решение не утверждено, вполне вероятно, что Кержакова и футболист помирятся.

СМИ утверждают, что Кержакова попала в клинику из-за депрессии, которая стала последствием гибели ее отца и тяжелых отношений с мужем. Некоторые утверждают, что Кержаков не поддержал свою жену в момент утраты, а предпочел вместо этого гулять и веселиться в клубах.