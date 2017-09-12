Эвелина Бледанс отказывается снова выходить замуж из-за нежелания делить свои «богатства»

По словам актрисы, она не отказывается от отношений и любит романтические свидания. Однако, снова идти в ЗАГС она не намеренна сразу по нескольким причинам, одной из которых является денежная сторона.

Эвелина Бледанс имеет сына Семена, он родился с синдромом Дауна. Ребенка актриса родила от тогда еще своего мужа Александра Семина, их брак распался порядка 2 лет назад. Сама Бледанс предпочитает комментировать свои отношения с экс-супругом лишь положительными словами, не виня его в том, что тот оставил ее с больным ребенком.

В начале этого года появились слухи о романе Бледанс с бизнесменом Сергеем Демчевым. Она подтвердила информацию о своих отношениях с мужчиной, но и дала комментарий по поводу возможного замужества.

По словам Бледанс, она не уверена, что снова захочет узаконить с кем-то свои отношения. Такое решение актриса пояснила тем, что имеет ребенка. Помимо этого, Бледанс не хочет делить «богатства». С этим можно было заранее разобраться путем составления брачного договора, однако такой способ актриса считает неприемлемым и «унизительным». Тем не менее, Бледанс заявила о своих намерениях продолжать жить «женской жизнью», строить отношения с мужчинами и ходить на романтические свидания.