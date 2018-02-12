СМИ: Брэд Питт хочет познакомить новую возлюбленную с Анджелиной Джоли

Роман Брэда Питта с его новой возлюбленной Нэри Оксман продолжает набирать обороты. Ранее актер уже знакомил свою девушку с детьми, а теперь хочет представить Оксман бывшей жене Анджелине Джоли.

Как предает популярное издание Woman’s Day, роман Брэда Питта и профессора Массачусетского технологического института Нэри Оксман продолжает активно развиваться. Однако актер хочет оставаться в дружеских отношениях с бывшей женой и матерью своих детей Анджелиной Джоли, поэтому планирует познакомить новую возлюбленную не только с детьми, но и Джоли.

«Брэд слишком хорошо знает Анджелину, а потому хочет оставаться с ней на мирной ноте, чтобы иметь право видеться со своими детьми. Последнее, что хочет Питт - это выбирать между Нэри и детьми. Поэтому он спешит познакомить Оксман с Джоли, чтобы избежать дальнейших недоразумений», - сообщается источник близкий к окружению Брэда Питта.