Звезда 90-х Евгений Осин попал в ДТП на новом байке по дороге в ГИБДД

СМИ стало известно о том, что звезда 90-х Евгений Осин, который проходил лечение от алкоголизма в Таиланде, попал в ДТП. По некоторым данным, певец отделался лишь испугом и переломом пальца на ноге.

Как стало известно, Евгений Осин после прохождения лечения алкоголизма в Таиланде не планируется возвращаться на дно и продолжает вести борьбу со спиртными напитками. Специально для этого он купил байк, который собирался зарегистрировать в ГИБДД. В день, когда Осин попал в ДТП, он как раз спешил в ГИБДД, так как заранее записался на прием и не хотел опоздать. Внезапно на повороте на улице Демьяна Бедного он не смог справиться с управлением и упал.

Тяжелый байк придавил Осину ногу, очевидцы произошедшего тут же вызвали скорую помощь. Медики настаивали на госпитализации певца, однако Осин отказался и поспешил в ГИБДД, так как не хотел переносить запись аж на следующую неделю. В настоящий момент звезда 90-х чувствует себя хорошо, Осин отмечает, что сам виноват в том, что попал в аварию, так как уже давно не практиковался в езде на байке.