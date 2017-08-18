"Ларочка обрюзгла!": Юлия Барановская показала свежее фото с Ларисой Гузеевой

Юлия Барановская вместе с Ларисой Гузеевой побывала на праздновании дня рождения успешной шоувумен Аллы Вербер, где и сделали несколько совместных снимков. После их публикации пользователи сети высказали много слов критики в адрес внешности ведущей передачи "Давай поженимся".

Юлия Барановская показала свежее фото с Ларисой Гузеевой, которое вызвало неоднозначную реакцию среди фолловеров. Оно было сделано на мероприятии в честь дня рождения Аллы Вербер, которое звездная тусовка отмечала вчера в Концертном зале Барвиха Luxury Village. Стоит признать, что у ведущей романтического шоу "Давай поженимся" довольно много фанатов, которые заступаются за нее в случае, если о ней начинают нелестно отзываться. Так, в комментариях под снимком они писали, как талантлива Гузеева, а ее морщинки под глазами и располневшую фигуру связали с уже не молодым возрастом.

Тем не менее, нашлись и те, кто считают, что нет никаких оправданий в том, чтобы выглядеть плохо. Они отметили постаревшее лицо и полноту Ларисы Гузеевой, которую та уже не в силах скрыть. "Ларочка обрюзгла!", - написали они. Досталось также и ее наряду, который, как показалось подписчикам, по стилю не подходит для мероприятия. В адрес же Юлии Барановской звучали, в целом, лишь приятные комментарии, однако все же прозвучали слова о том, что популярность она приобрела лишь благодаря разводу с футболистом Андреем Аршавиным, и сейчас ей следовало бы лучше получать профессиональное образование, однако она лишь красуется "на каждой тусовке".