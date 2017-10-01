Алексей Ягудин перенес операцию на голове

В своем Instagram-аккаунте фигурист показал трогательный ролик, на котором его дочь спрашивает у своей мамы, где ее отец. О своей операции Ягудин шутит, называя ее «очередным техосмотром», к ролику он также прикрепил снимки прооперированной головы.

Как указал сам Алексей Ягудин, ему снова пришлось отправиться на «техосмотр», ведь «пробег» у него уже большой, а впереди «много всего». Фигурист пожелал всем здоровья и пошутил на тему того, чтобы ему еще «вырезать».

На видео дочь Ягудина интересуется у матери, где сейчас ее отец. Также он показал свои снимки после операции, фигурист сфотографировал голову, на ней виден рубец. Какую именно операцию пришлось перенести Ягудину и что ему вырезали – не сообщается.

Пользователи желают Ягудину скорейшего выздоровления. Пост с видео и фотографиями фигурист опубликовал 21 мая, за день он успел собрать больше 5 000 лайков и массу комментариев. Поклонники Ягудина желают спортсмену сохранять «позитивный настрой» и не отчаиваться.