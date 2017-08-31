Алина Кабаева вышла в свет в платье с оголенными плечами и гербом России на груди

Такой наряд гимнастка выбрала для фестиваля «Алина», идея создания которого принадлежит именно ей. Пользователи Сети отметили, что Кабаева «прекрасно» выглядит в платье с гербом РФ, однако, многим показалось, что спортсменка сделала пластические операции.

21 мая в Москве прошел фестиваль «Алина», на котором юные гимнасты со всей России и из ряда других стран получают возможность выступить и «засветиться» перед главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике Ириной Винер. Расходы гимнастов, их перелет, проживание в Москве и пошив костюмов оплачивает благотворительный фонд Кабаевой.

Сама гимнастка появилась на мероприятии в необычном платье. Наряд оголил плечи Кабаевой, а в области груди на платье был размещен герб России. Все платье было украшено красными цветами, а сама ткань наряда была белой.

Пользователи отметили, что в таком наряде Кабаева выглядит «прекрасно». Многие пишут комплименты гимнастке, отмечая не только ее красоту, но и «доброе сердце». Однако, некоторые заметили некие изменения во внешности Кабаевой. Пользователи Сети пишут, что черты лица гимнастки «стали другими». В ответ на такие мнения другие пишут, что Кабаева попросту уже не «девушка, а женщина», а это может быть причиной некоторых изменений во внешнем виде. Сама гимнастка не комментировала информацию о «пластике». В течении всего вечера она активно общалась с журналистами и рассказывала о своем фестивале.