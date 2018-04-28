Пугачева и Ротару наконец-то «спели» хит Киркорова «Цвет настроения синий»

Видеозапись с исполнением песни появилась в Instagram-аккаунте самого Филиппа Киркорова. Исполнительниц своего хита певец назвал «озорными девчонками», однако пользователи практически сразу заметили «подвох» и были немного разочарованы.

В Instagram-аккаунте Филиппа Киркорова появился ролик, на котором видно, как София Ротару и Алла Пугачева исполнили его хит «Цвет настроения синий».

В описании певец написал, что его конкурс на лучшее видео в стиле композиции о «синем настроении» продолжается. Также там указано, что видео было взято со страницы пародистов. Оказалось, что хит Киркорова исполнила не сама Примадонна и Ротару. Песню пели мужчины-пародисты, одетые в парики и костюмы, которые обеспечили практически полное сходство со звездами.

Ролик уже успел собрать больше 200 тысяч просмотров. В комментариях пользователи жалуются, что качество видео «сильно страдает», ведь звук и изображение весьма нечеткие. Однако, некоторые пришли в восторг от видео, указав, что рады были снова видеть на сцене Пугачеву вместе с Ротару, пусть даже и «ненастоящих».