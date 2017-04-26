Ургант в БДСМ-наряде залез на спину футболиста для обложки Vogue‍

Накануне в профиле Instagram известного телеведущего Ивана Урганта появилось обработанное фото обложки свежего выпуска таблоида Vogue‍. В оригинале на ней красуются лица футболиста Федора Смолова и нынешнего посла чемпионата мира по футболу Натальи Водяновой, однако ее изящно "отфотошопили".

Разговоры о том, что Иван Ургант в БДСМ-наряде залез на спину футболиста, появились после выхода в эфир нового выпуска передачи "Вечерний Ургант". Позже на своей официальной странице фотохостинга Instagram он опубликовал аналогичное фото, дав волю к обсуждению среди подписчиков. Стоит отметить, что оно вызвало неоднозначную реакцию.

"Рассмешил", "Противно смотреть, отписываюсь очень разочаровали...", "Битый не битого везёт!!!!!!))))))", "Совсем они на первом канале чокнулись ,чем похабней тем для них и лучше !!", "В каждой шутке есть доля шутки" (пунктуация о орфография авторов сохранены), - писали под снимком.

На обсуждаемом фото остались тела Смолова и Водяновой, однако с помощью специальной программы ее лицо заменили на лицо Урганта. Впоследствии подписчики и увидели его в кожаном комбинезоне с короткими шортами и высоких кожаных сапогах. Из-за этого образ и назвали с отсылкой на БДСМ.