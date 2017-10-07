Из-за новой линии футболок «Чемпион» Ольгу Бузову обвиняют в плагиате логотипа УЕФА

Многих заинтересовало, сама ли Бузова «додумалась» разместить на своих футболках мяч, сложенный из звезд. Ситуацию уже прокомментировал представитель экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян.

По словам Манукяна, Бузова вряд ли имеет договоренность с УЕФА по размещению логотипа на своих футболках из ее новой коллекции. Как известно, вместе с новым клипом и песней «Чемпион» певица презентовала фирменные футболки, на которых размещено название ее композиции, а под ней изображен мяч, сложенный из звезд. Мяч очень похож на логотип УЕФА, из-за чего вокруг Бузовой может возникнуть новый скандал.

Манукян также заявил, что если в УЕФА заподозрят Бузову в плагиате, то ей придется очень сложно, ведь судебные тяжбы могут быть не только длительными и изнурительными, но и весьма затратными для кошелька звезды. Как отметили СМИ, если суд все-таки будет, то Бузовой придется выходить на сцену «голой», ведь денег на одежду у нее попросту не останется.

Вадим Манукян шутит о том, когда же Бузовой удалось стать «великим дизайнеров». Он считает, что сходство рисунка на футболках певицы с логотипом УЕФА весьма очевидно. Сама Бузова пока не комментировала данную ситуацию. Как в УЕФА отнеслись к возможному плагиату – пока не известно.