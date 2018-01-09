Известная 39-летняя американская актриса, кинорежиссёр и продюсер Кейт Хадсон‍ вышла в свет с венчальным кольцом на безымянном пальце. Это дало повод завязаться обсуждению о ее якобы произошедшей скрытой свадьбе с Дэнни Фуджикавой.

В сети обсуждают появившееся венчальное кольцо на пальце Кейт Хадсон‍. Актриса не очень любит распространяться о подробностях своей личной жизни, однако ранее все же рассказала о своем романе с музыкантом. Позже, уже будучи на четвертом месяце, рассказала о беременности. Теперь же СМИ ждут от нее официального заявления о том, что она уже сыграла свадьбу со своим бойфрендом. В этом уверенны сразу несколько источников, так как на безымянном пальце актрисы уже несколко раз запечатлели кольцо на пальце.

К слову, нико не сомневается, что супругом Хадсон‍ стал Фуджикава. Пара не дает повода для разговоров об угасании пылкости отношений и проводит много времени вместе. Накануне они были замечены во время шопинга, вместе с ними была и мать актрисы Голди Хоун.