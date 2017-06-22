Молодую жену Ивана Краско «застукали» во время поцелуев с мускулистым соблазнителем

На шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым было показано видео, на котором 28-летняя Наталья Шевель целуется с мускулистым молодым человеком. Оказалось, что к измене жену Краско подтолкнула его бывшая супруга Наталья Вяль, которая наняла соблазнителя и специально засняла все на видео.

В эфире телепроекта «На самом деле» знаменитости выясняют свои отношения и подтверждают свои слова проверками на полиграфе. В этот раз на шоу пригласили нынешнюю жену Краско Наталью Шевель, самого актера и его третью экс-супругу Наталью Вяль. Оказалось, что на Шевель имеется компромат, в эфире показали кадры из видео, на котором девушка целуется с неким мужчиной, который явно имеет преимущество перед пожилым Краско.

Шевель не стала отрицать, что знает спортивного мужчину, однако признаваться в чувствах к нему она не стала. Помимо этого, она заявила, что все произошедшее не является изменой. Однако, полиграф показал, что Шевель имеет к мускулистому соблазнителю чувства. Позже оказалось, что видео предоставила бывшая жена Краско Наталья Вяль, которая завила об отсутствии цели унизить Шевель. По словам Вяль, она хотела «вернуть детям отца». Однако, в ходе шоу она обмолвилась, что уже готовит для Ивана Краско место у себя дома.

Затем на площадку вышел и сам Иван Краско. Он оскорбил мужчину, соблазнившего его жену, но саму Шевель он ругать не стал. По словам Краско, он не верит в сексуальную «незаинтересованность» своей жены. Ей он сказал, что у нее будет «прекрасная жизнь», если та найдет себе молодого мужчину. Однако, если он узнает об измене Шевель, то она «исчезнет» для него навсегда.