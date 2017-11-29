Барак и Мишель Обама подались в киноиндустрию

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама вместе со своей женой Мишель подписали многолетний контракт с популярной компанией Netflix.

Заявляется, что супруги будут продюсерами документальных фильмов и сериалов. Также известно, что пара является создателями компании «Higher Ground Production», благодаря которой будет предоставляться новый контент для Netflix. Обама также заявил, что в его планы не входит использование нового медиа-контента в целях высказывания критики в адрес действующего главы государства Дональда Трампа.

Однако в своём контенте экс-президент не сможет не коснуться нынешних актуальных проблем правления страной. Он признаётся, что очень вдохновлён своим занятием, так как на предыдущей так называемой работе не мог познакомиться с массой интересных творческих людей.

Поэтому Барак питает надежды на то, что с его помощью перспективные контент-мейкеры получат возможность на развитие своих способностей и амбиций.