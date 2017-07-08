Ольга Рапунцель из "Дома-2" лишилась своих длинных роскошных волос

Длинноволосая красавица из "Дома-2" Ольга Рапунцель состригла свои роскошные волосы и теперь ее стрижка считается "ультракороткой". Такое заявление сделали хейтеры, опубликовав фотографию участницы скандального проекта с короткими волосами.

Как известно, Ольга Рапунцель трепетно следит за своими длинными волосами и не позволяет парикмахерам обрезать даже лишний сантиметр того, что она годами выращивала. Многие завидуют молодой мамочке, ведь она никогда не наращивала искусственные волосы, не крепила локоны, а всячески ухаживала за своей прической, что и позволило ей отрастить такие волосы и получить прозвище сказочной девочки Рапунцель.

Буквально недавно хейтеры в очередной раз решили поиздеваться над участницей "Дома-2", наделив ее "ультракороткими" волосами. Так, они пофантазировали, как могла бы выглядеть Рапунцель без своих роскошных волос и убрали их при помощи фотошопа. В соцсетях фотография быстро разлетелась и пользователи начали предлагать варианты, почему Рапунцель осталась без волос.

Так, многие заявили, что устав от постоянной нищеты, девушка обрезала и продала свои волосы, а другие отметили, что у молодой мамы просто завелись паразиты и роскошные локоны осыпались сами по себе.