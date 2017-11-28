Опубликованы официальные снимки со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Уникальные фотографии, которые до этого момента еще не были показаны в Сети, появились в Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца. На снимках изображены не только принц Гарри и его супруга Меган Маркл, рядом с ними позирует королевская семья во главе с Елизаветой II.

На фотографиях изображены принц Гарри и Меган Маркл, мать новоиспеченной герцогини, королева Елизавета II, Кейт Мидлтон и принц Уильям и другие члены королевской семьи. Пользователи уже успели отметить, что на снимках королева выглядит куда более радостной, чем выглядела на самой церемонии. Некоторым показалось, что Елизавета II не была «в восторге» от Маркл, однако свадьба таки состоялась, а это значит – женщину все-таки приняли в королевскую семью.

В Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца опубликовали не только совместные снимки, на которых изображена вся королевская семья. Есть и фотографии, на которых Меган Маркл и принц Гарри позируют только вдвоем.

Пользователи пришли в восторг от увиденных снимков. Каждый из них всего за час успел набрать больше 700 000 лайков. Совместное фото принца Гарри с его супругой и вовсе почти собрало 1 миллион отметок «мне нравится», такая «скорость» явно демонстрирует внимание и любовь пользователей как ко всей королевской семье, так и к Меган Маркл отдельно.