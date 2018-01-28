На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл было свободное место для его покойной матери - СМИ

Так как за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл следили множество неравнодушных людей, многие из них заметили, что рядом с принцем Уильямом постоянно было свободно место, когда проходила церемония в церкви. В СМИ предположили, что таким образом молодожены почтили память покойной принцессы Дианы.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл было свободное место для его покойной матери, считают корреспонденты британского издания Daily mail, которые нашли отсылки к почтению ее памяти и во многих других частях мероприятия. Наиболее явным аргументом в эту пользу они посчитали то, что на церемонии, когда перед молодоженами и гостями выступал священнослужитель, место, которое было к первым ближе всего,а также находилось рядом с местом принца Уильяма, оставалось незанятым.

Ранее Daily mail также сообщало о диалоге между двумя принцами, который произошел на свадьбе. Некоторые из присутствующих смогли прочесть по их губам, что они говорили о покойной матери, принцессе Диане. Кроме того, на вечернем приеме Меган Маркл носила ее кольцо, которое та получила в подарок еще в 1996 году.