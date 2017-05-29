Виталий Козловский не сможет выступить в Киеве

Киевский концерт украинского певца Виталия Козловского был отменён. Причиной этого стало появление артиста во время концерта в Москве, приуроченному Дню Победы.

Администрация клуба отметила, что концерт не состоится ни в запланированный ранее день, ни в какой-либо другой. Также она заявила, что учитывалось мнение нескольких украинских общественных организаций. Как известно, ранее аналогичная ситуация произошла во Львове. Отдельные организации заранее начали подготовку к блокировке концертов по Украине.

Ранее сообщалось, что не состоялось выступление певца Рождена Ануси, главного героя проекта «Холостяк» в 2018 году. Оказалось, что именно уроженец Одессы с корнями из Греции должен был выступать вместо Виталия Козловского для львовской публики. Но как только выяснилось, что Рожден также не единожды посещал Россию, как с одиночными концертами, так и с гастрольными турами, было сделано всё для того, чтобы этот концерт также не состоялся. Судьба последующих выступлений певца пока неизвестна.