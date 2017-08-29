Годы берут свое: постаревшего Кобзона сравнили с «еле плетущейся мумией»

По мнению пользователей, певец Иосиф Кобзон превратился в «мумию» и выглядит плачевно. Артист не смог идти без посторонней помощи и был вынужден опираться на своего помощника. В Сети появился ролик, который был снят на концерте в честь юбилея поэта Михаила Гуцериева. Вечер, посвященный юбиляру, не обошелся без знаменитостей, среди которых был и Иосиф Кобзон.

На кадрах видно, как Кобзон с трудом может идти и опирается на руку своего помощника. Сам певец выглядит постаревшим. Пользователи признали, что Кобзону все-таки 80 лет, а годы могут «брать свое». Некоторые не стали стесняться в своих выражениях, сравнив певца с «мумией» и указав, что тот уже «еле плетется».

Многие стали сокрушаться о том, что Кобзон «сильно сдал». Появились еще и комментарии с осуждениями. В таких записях пользователи писали о том, что если возраст и состояние здоровья не дают человеку «нормально идти и выглядеть», то ему можно остаться дома, чтобы не «пугать» людей.

Ролик буквально «облетел» всю Сеть. Появились версии о болезни Кобзона, но такая информация подтверждения не получила. Скорее всего, правы были те пользователи, которые заявили о возрасте певца, ведь ему в свои 80 лет и в правду может быть тяжело идти без посторонней помощи.