Режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов‍ скончался в 85 лет в своем доме в Швеции. Печальную новость сообщила его овдовевшая жена Светлана Аскольдова.

Отечественные СМИ передают подробности трагического известия, которое связано с именем знаменитого советского писателя и режиссера кинокартины "Комиссар" Александра Яковлевича Аскольдова. Согласно данным, которые они передают, он умер по естественным причинам - в силу возраста и болезни. В последние годы он жил и проходил лечение в Швеции. Практически все его родственники остались жить там, включая супругу Светлану Аскольдову.

Аскольдов‍ прославился после выхода в свет созданной им киноленты "Комиссар". Практически четверть века она оставалась запрещенной, однако "заново рождена" в 1988 году. Говорят, режиссер спас ее, сохранив одну копию. Позже фильм приобрел очень широкую популярность и любовь зрителей. Продолжая свою карьеру в сфере кино, Александр Аскольдов‍ также работал педагогом во многих киношколах Европы.