Страшная болезнь усадила Валентина Гафта в инвалидную коляску

Знаменитый российский актер Валентин Гафт в последнее время все реже стал появляться на публике и принимать участие в новых проектах. После того, как 82-летний артист появился в эфире программы "Звезды сошлись", стало ясно, почему Гафт пропадает с экранов.

Зрителей шокировало то, что их любимый артист появился на шоу в инвалидной коляске. Он рассказал, что у него наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем и ни один медик не сможет "поставить его на ноги". Оказалось, что Гафта мучает болезнь Паркинсона, из-за чего его стали все реже приглашать в новые проекты.

Актер рассказал, что несмотря на заболевание, ему хочется выходить на сцену и радовать зрителей, это помогает ему "держаться на плаву" и не раскисать. Он специально просит, чтобы его звали в новые проекты, однако это не так просто. Гафт рассказал, что его сначала зовут, а потом прерывают сотрудничество, так как актер "разваливается на глазах".

Близкие и друзья актера подтверждают, что до выступления Гафт может чувствовать себя очень плохо, однако как только он выходит на сцену, его болезнь словно пропадает, он готов радовать нуждающегося в нем зрителя, и сам артист нуждается в поклонниках его творчества. Они также отметили, что в настоящий момент Валентин Гафт чувствует себя хорошо, так как находится в Грузии на гастролях.