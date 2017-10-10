Актриса из сериала "Кухня" три месяца скрывала рождение сына

Валерия Федорович, которую многие запомнили по съемкам в сериале "Кухня", не собиралась рассказывать о рождении ребенка и скрывала это на протяжении трех месяцев. Тем не менее, накануне, будучи на эмоциях, она призналась, что стала матерью.

Актриса из сериала "Кухня" Валерия Федорович три месяца скрывала рождение сына. Тем не менее, она не смогла сдержаться и не рассказать правду, когда присутствовала на церемонии вручения награды "Дай пять!". Во время церемонии ей дали слово, и она просто не смогла скрыть свои эмоции. Федорович рассказала, что пока не собиралась рассказывать о своем ребенке на публику, однако, когда она увидела столько талантливых детей, пересмотрела решение.

Актриса согласилась, что рассказывает о подробностях личной жизни очень редко и мало, но считает, что поступает правильно. О ребенке она также не стала особо затягивать беседу, только сказала, что это мальчик. Его имя назвать Валерия Федорович отказалась, пообещав, что сделает это сама через пару месяцев.