Попавшего в больницу актера Андрея Харитонова срочно прооперировали

В ночь на 21 мая СМИ получили сведения о срочной госпитализации российского актера театра и кино Андрея Харитонова. Сообщается, что медикам пришлось в экстренном порядке оперировать актера.

Как стало известно, Андрей Харитонов уже давно жаловался на проблемы со здоровьем и на боли в животе. В ночь на 21 мая состояние актера значительно ухудшилось, боли обострились и его пришлось госпитализировать. Когда медики прибыли в больницу, они поняли, что для сохранения жизни актера нужно провести срочную операцию, что и было сделано.

В настоящий момент о причинах госпитализации и состоянии здоровья Харитонова ничего не сообщается.

СМИ рассказали, что у актера могли наблюдаться некоторые проблемы с кишечной непроходимостью, желудком или же вовсе онкологическое заболевание, от которого уже скончались многие звезды российской эстрады. Отмечается, что данную информацию медики пока не подтверждали.