Филиппу Киркорову с оголенным торсом посоветовали похудеть

Поп-исполнитель Филипп Киркоров продолжает гастролировать и в перерывах между работой успел посетить Дивеевский монастырь, а также источник Серафима Саровского. Там он и показал свой оголенный торс, после чего ему посоветовали похудеть.

Известному российскому певцу Филиппу Киркорову после видео с оголенным торсом посоветовали похудеть. Комментарии подобного плана стали появляться под одним из его последних постов на официальной странице в Instagram. Как это обычно бывает, исполнитель хотел осветить одну тему, однако подписчики заметили совершенно другое.

Так, он опубликовал видео, в ходе которого прошелся по территории монастыря, а после показал, как окунулся в святой источник и таким образом "очистился и смыл с себя все грехи". Некоторым из поклонников понравилось, в какой форме сейчас находится 51-летний Киркоров, другие же осудили его, говоря о том, что он должен похудеть, так как является публичной личностью.

Помимо этого, некоторые комментаторы обратили внимание на то, что на территории монастыря помимо певца и его команды больше не было посетителей, хотя, по их наблюдениям, такого никогда не бывало. В этом некоторые из пользователей сети увидели скрытый смысл.