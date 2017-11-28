На свадебной церемонии Меган Маркл «атаковала» муха

Западные СМИ опубликовали ролик, на котором видна злополучная муха, которая летала у лица Меган Маркл, когда она и принц Гарри переживали счастливые моменты церемонии бракосочетания. Видно, что новоиспеченная герцогиня заметила насекомое и немного вздрогнула.

Как известно, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. Церемония привлекла внимание всего мира, женитьба члена королевской семьи на женщине, уже вступавшей до этого в брак, не оставила равнодушными почти всех британцев и многих жителей других стран. СМИ заявили, что на свадебной церемонии появился «гость», которого не было в списке приглашенных. Речь идет о мухе, которая летала у лица Меган Маркл.

На видео, которое размещено в одном из изданий, запечатлены моменты, когда насекомое летало рядом с тогда еще невестой Меган Маркл. На кадрах видно, как Маркл вздрогнула от мухи. Явно, что она ее заметила, но постаралась не подать виду. Однако, ничего не смогло разрушить свадьбу – Меган Маркл стала женой принца Гарри.

Женщину уже успели прозвать «Золушкой», ведь ее история может вдохновить многих. В Сети вновь стали обсуждать снимки, которые в очередной раз подтверждают, что жизнь способна преподнести подарки, о которых даже сам человек может не подозревать.

На фото изображена 15-летняя Маркл, позирующая на фоне Букингемского дворца. Тогда еще она и не подозревала, что через 22 года станет принцессой и получит титул герцогини.