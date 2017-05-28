В день рождения Никиты Преснякова Алла Пугачева показала его детское фото

Первый внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сегодня отмечает праздник своего дня рождения. Она решила трогательно поздравить его, опубликовав детское фото, а первой в этом преуспела его мать, Кристина Орбакайте.

Сегодня, 21 мая, известный музыкант Никита Пресняков отмечает свой 27 день рождения. В его адрес уже начали сыпаться поздравления от знаменитых родственников. Первой в этом отличилась актриса, певица и мать молодого рок-исполнителя Кристина Орбакайте. Примечательно, что в своем обращении она назвала сына непокорным, однако явно сказала это в хорошем смысле. Поклонники считают, что фразой "кто хочет - тот добьётся" она похвалила сына за то, что он самостоятельно пробил себе путь к успеху.

После этого в сети появилось поздравление от Аллы Пугачевой. Она опубликовала совместное фото с ним, которое было сделано около 20 лет назад. Примадонна вспомнила, как раньше Никита Пресняков вместе с ней летал на гастроли, а сейчас сам стал "большим певцом и музыкантом".

Накануне информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о подозрениях поклонников Алены Красновой, молодой супруги Никиты Преснякова, которые считают, что она скрывает свою беременность за одеждой свободного кроя.