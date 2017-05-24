"Я не ела четыре дня": Фанаты Кати Жужи пришли в недоумении от диеты кумира

Бывшая ведущая скандального проекта "Дом-2" Катя Жужа всегда находится в идеальной физической форме. Недавно она поделилась с подписчиками секретом, который позволяет ей избавляться от лишних килограммов.

Известно, что многие знаменитости как огня боятся лишних килограммов, потому придерживаются различных жестких диет для того, чтобы убрать лишние сантиметры с талии и бедер. К их числу относится и экс-ведущая "Дома-2" Катя Жужа. Знаменитость всегда появляется на публике в красивых нарядах и радует глаз стройной фигурой, на зависть окружающим.

Буквально недавно она показала фотографию в полный рост, которая вновь удивила поклонников. Они поинтересовались, как Жуже удается поддерживать стройную фигуру, а также спросили, употребляет ли знаменитость в пищу фаст-фуд. На данный вопрос девушка ответила достаточно загадочной фразой "Я не еда четыре дня".

Поклонники пришли в недоумение, так как это не дает им ответа на вопрос и они не смогли понять, у Жужи диета заключается в том, чтобы несколько дней не принимать пищу, либо она уже четыре дня не ела фаст-фуд.