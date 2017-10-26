Пригожин собственноручно по-модному подстриг рэпера Скруджи

Рэп-исполнитель Скруджи накануне пришел к музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, но за разработкой новой композиции, а чтобы тот его подстриг. По его реакции стало понятно, что результатом он остался доволен и поблагодарил своего мастера за неотрезанные уши.

Вчера на официальной странице продюсера Иосифа Пригожина в Instagram появилось видео, которое удивило его поклонников. Немногие из них знали, что тот талантлив не только в музыкальной сфере, но также имеет и другие умения. Так, он показал, что довольно умело управляется с парикмахерскими ножницами и машинкой. По просьбе рэпера он состриг ему дреды и сделал ему совершенно другую прическу. Его поклонники отметили, что все получилось "по-модному".

На странице Пригожина подписчики оставили множество приятных комментариев. "Вот так сюрприз, вы ещё и замечательный парикмахер, большой плюс ко всем вашим достоинствам", "Талант определенно, у вас !", "Махачкала потеряла классного парикмахера!" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали они.

Между тем, на своей странице фотохостинга Скруджи уже неоднократно намекал, что хочет сменить образ и убрать дреды. Под одним из последних фото он написал, что сделает это, если оно соберет 500 тысяч отметок "Нравится" и 100 тысяч комментариев. Тем не менее, он пошел к Пригожину, не дождавшись вопрошаемого результата.