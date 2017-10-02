Лена Миро: Молодой муж Тины Канделаки флиртует с участницей «Холостяка»

Известная блогер Лена Миро уличила молодого супруга популярной телеведущей Тины Канделаки во флирте с бывшей участницей телешоу «Холостяк». По словам журналистки, до супружеской измены остался один шаг.

Лена Миро обнаружила, что нынешний муж Тины Канделаки 31-летний Василий Бровко находится на грани супружеской измены. Дело в том, что Василий в соцсети Instagram подписан на молодую модель и бывшую участниц телешоу «Холостяк» Николь Сахтариди. Более того, мужчина «лайкает» каждое фото девушки и регулярно отписывает приятные комментарии. По мнению Миро, этого флирта достаточно до скорой измены.

По словам блогера, проблема в том, что Тина Канделаки на целых 12 лет старше своего супруга Василия Бровко, который сейчас и засматривается на молодых девушек. Напомним, что Николь Сахтариди так и не смогла построить отношений с Егором Кридом и теперь является свободной девушкой.