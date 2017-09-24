Экстрасенс рассказала о судьбе отношений герцогини Меган Маркл и принца Гарри

По словам экстрасенса Надежды Шевченко, Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри не из меркантильных соображений, в их отношениях царит любовь. Браку экстрасенс пророчит счастье, она утверждает, что их ильные чувства смогут победить все сплетни и интриги.

История женитьбы принца Гарри на Меган Маркл стала неким «разрушением» всех стереотипов. В королевскую семью приняли женщину, которая уже была в браке. Более того, Маркл могла и не стать женой принца, ведь ее снимки и ролики, где она принимает участие в откровенных сценах кинофильмов, буквально «облетели» всю Сеть.

Как утверждает экстрасенс, Меган Маркл и принц Гарри испытывают друг-к-другу сильную любовь, которая способна победить все неурядицы, возникающие из-за слухов. Шевченко также утверждает, что Елизавета II «закрыла глаза» на нарушения традиций и на то, что Маркл не подходит ее внуку «по статусу». К такому решению королева пришла ради того, чтобы избежать повтора трагической истории Принца Чарльза и принцессы Дианы.

Экстрасенс рассказывает, что у Меган Маркл и принца Гарри родится ребенок, скорее всего, это будет девочка. По мнению Шевченко, дочь в семье новоиспеченного семейства может появиться уже в следующем году. Меган Маркл и принцу Гарри экстрасенс пророчит успешный брак. По словам Шевченко, их отношениям не смогут навредить все пересуды и слухи, которые с огромной скоростью «нарастают» вокруг их брака.