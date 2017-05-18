Кайли Дженнер подарила себе новый роскошный Lamborghini

Светская львица и участница популярного реалити-шоу Кайли Дженнер недавно в Малибу похвасталась своим новым приобретением. Девушка подарила себе роскошный Lamborghini оранжевого цвета в честь открытия магазина косметики в Сан-Франциско.

Кайли Дженнер является не только знаменитой моделью и молодой мамой, но и успешной бизнес-леди. На днях девушка в Сан-Франциско открыла свой новый фирменный магазин косметики Kylie Cosmetics, который ранее функционировал исключительно на интернет-сайте. В честь такого события девушка решила поздравить себя и приобрести новый Lamborghini.

На днях Кайли Дженнер с новым автомобилем застали в Малибу, где девушка развлекалась вместе со своими подругами. Стоит отметить, что рядом с моделью не было новорожденной дочери Сторми и бойфренда Тревиса Скотта.