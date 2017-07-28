Анастасия Волочкова грязно выругалась на свою подписчицу

В Instagram известной балерины появилась запись, в которой она приглашала своих поклонников на творческую встречу. На комментарий одной из подписчиц Анастасия Волочкова ответила грязным ругательством.

Свой пост балерина закончила тем, что ничего приносить на творческую встречу не стоит, хоть она и была бы рада даже одной белой розе. В комментариях под этой записью одна подписчица задалась вопросом, не выпрашивает ли Волочкова цветы. В ответ на такой вопрос Анастасия подметила, что ее и так каждый день одаривают букетами, а подписчицу она назвала "у***ем". Люди возмутились такой грубости. Многие отметили, что теперь Анастасия Волочкова заговорила на своем родном языке.

Напомним, что недавно бывший водитель балерины заявил о том, что она его домагалась. По словам женатого мужчины, Волочкова не раз приглашала его к себе и в открытую предлагала ему секс. Также он добавил, что тогда, когда его принимали на работу, Волочкова встречала его абсолютно без одежды. Супруга бывшего водителя балерины полагает, что Волочкова ей завидует, потому и решила отомстить отвергшему ее мужчине.