В Instagram Иосифа Пригожина снова появилось фото с загадочными близняшками

Время от времени известный продюсер радует своих подписчиков фотографиями с двумя маленькими очаровательными близнецами. По словам Пригожина, это дети его дальних родственников, однако подписчиков не покидает мысль о том, что близняшки уж больно похожи по внешности на Иосифа, поэтому в сети все еще бытует версия о том, что на самом деле они приходятся ему детьми или внуками.

В своих комментариях под фотографией подписчики заметили, как подросли малыши и снова намекнули на схожесть Пригожина с детьми, как будто они состоять в ближнем кровном родстве. Однако одна из подписчиц решила опровергнуть эту версию, подчеркнув свои слова тем, что Пригожин страдает от проблем с потенцией и не может иметь детей. В своей «достоверной» информации она сослалась на супругу Пригожина, Валерию. Продюсер в ответ на эти слова только посмеялся и напомнил о том, что уже имеет 3 детей от предыдущих браков. И к тому же они с Валерией уже давно планируют завести совместного ребенка.